اندلاع حريق في منزل المذيعة هبة الأباصيري والسبب “خزين التوم”

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض منزل الإعلامية هبة الأباصيري لحريق مفاجىء صباح اليوم بسبب خزين الثوم.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كشفت هبة الأباصيري تفاصيل تعرض منزلها لحريق بسبب خزين الثوم في المطبخ ونشرت صورة من شرفة المطبخ وقالت” الحمد لله اللطيف الستار.. اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره ومواسير المياه! لا في أثر لعقب سيجارة أترمى ولا في أي حد أصلًا دخل المكان ده، ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي!.

وتابعت هبة الأباصيري “النار طالعة من جوا صندوق كرتون فيه خزين التوم! ودي أول مرة في حياتي أصلًا أخزن توم! الله يسامح الست (ز) اللي بتساعدني هي اللي اقنعتني أخزن توم “نفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا أحطلك نعناع على الشاي ليه، ما خسارة طالما أنتي كده كده مش هتستطعمي”.

وأضافت هبة الأباصيري ” اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار.. راضية جدًا جدًا جدًا يا ربي”.

من ناحية أخرى، تشارك هبة الأباصيري في تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” إلى جانب كل من منى عبد الغني وإيمان عز الدين ويعرض عبر قناة CBC.