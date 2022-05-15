انت الان تتابع خبر اليكم تفاصيل السيره الذاتية للأعلاميه رضوى الشربيني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مصرمن هي رضوى الشربيني؟ رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية الأصل وتتمتع بالجنسية المصرية، وُلدت رضوى في في اليوم الموافق 30 سبتمبر من العام 1981، حصلت رضوى على شهادتها في درجة البكالوريوس بتخصص الإعلام من جامعة القاهرة، كلية الصحافة والإعلام التفزيوني، تعمل رضوى كإعلامية على المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وهي أحد الشخصيات التي تحظى بصدى كبير في الوطن العربي، كما أن رضوى تهوى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو خاصة لها، وعلى وجه الخصوص أن مكان إقامتها في مصر، حيث تلقى آراؤها في تلك البيئة ردود فعلٍ متفاوتة، ويقتدي بها البعض ويراها كنموذجًا وقدوة "للمرأة

المتحررة القوية"، ويرى البعض الآخر أن النقد الموجه إليها هو جزء من حملات التشهير التي قصدت أو طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع المصري بشكلٍ خاص والمجتمع العربي بشكلٍ عام، وفي ذات الوقت وجه إليها الكثير من الناس والمتابعين الإنتقادات والاعتراضات، ووصفوها بأنها عدوة الرجال، وأنها تقوم بتحريض الفتيات على تعاملهن مع الجنس الآخر، كما وردّت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها في المقاطع التي تُنشر يأتي كـرد على بعض حالاتٍ محددة من التجارب التي تتلقاها عبر الاتصالات الهاتفية في برامجها، وأنها ليست عدوة للجنس الآخر، ويجب ألا يتم تفسير كل ما تقوله هي كمعاداة للرجال بشكلٍ عام.أعمال رضوى شربيني الإعلامية

انضمت رضوى الشربيني إلى مجال عملها وهو العمل الإعلامي والتلفزيوني، وأبدعت رضوى في مجالها، وقدمت العديد من الأعمال الإعلامية التي حققت خلالها نجاحا كبيرا على الصعيد الشخصي والمهني، وتعمل رضوى كمقدمة برامج تلفزيونية، ومتحدثة إجتماعية، وكانت برامجها متنوعة المجالات والإهتمامات، فمنها ما هو متخصص في مجال التجميل والذي كانت تقدم فيه العديد من النصائح الطبية والتجميلية التي تستهدف الكثير من الفئات، لمن يعانون من مشاكل البشرة وما إلى ذلك، ومنها ما يهتم بالمجال الإجتماعي والأسري والنصائح التي تتعلق بالقضايا العائلية، وبدأت رضوى الشربيني مسيرتها الفنية في إحدى مسرحيات العرض الشهير لقيادة المرأة، كما كان لديه العديد من البرامج التلفزيونية الفنية التي قدمها على قنوات شبكة الحياة المصرية، وعملت رضوى الشربيني في شبكة التلفزيون العربي،

وكانت ناشطة ومتحدثة في برنامج اخبار قناة بروباجاندا، بالإضافة إلا أن رضوى الشربيني استضافت أحد عروضها الشهيرة She - Wase وهو من أبرز العروض التي نالت شهرة كبيرة من خلاله، وشاركت رضوى في تقديم أحد البرامج المتميزة وهو برنامج خاص بالمرأة " هو و هي" قدمت فيه المشورة لكل ست نساء متزوجات بناء على تجربتها الخاصة.