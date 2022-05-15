إليسا تحث الشعب اللبناني على المشاركة في الانتخابات: «شو ناطرين؟»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 07:25 مساءً - حثت المطربة اللبنانية إليسا الشعب اللبناني على النزول والمشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية، والتي شاركت إليسا فيها منذ الصباح الباكر للإدلاء بصوتها.

وكتبت إليسا عبر تدوينة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «يللي ما انتخب شو ناطر؟‏ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟‏ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟‏ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟‏ ليش الاستسلام بها الطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟».

وأضافت إليسا في تدوينة أخرى «أنا طالعة على ضيعتي دير الأحمر قوم بواجبي الانتخابي وصوتي أكيد، أنطوان حبشي‬⁩ بوجه السلاح والفساد، أهلي ومنطقتي عندن حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا».

واختتمت «كل واحد منكن لازم يقترع ويقوم بها الواجب الوطني اليوم من بعد ها السنين اللي شفنا فيها الظلم والفقر والإجرام والوقاحة، وإن شاء لله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا».

وتستعد إليسا لإحياء حفلها الغنائي يوم 18 مايو الحالي في السعودية ضمن حفلات موسم جدة والتي يشاركها فيه المطرب وائل كافوري.

ويحمل الحفل شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم»، ومن المقرر أن تغني إليسا خلال الحفل لأول مرة لايف أغنيتها الجديدة «من أول دقيقة» والتي حققت ملايين المشاهدات في أول ساعات من طرحها.

واحتلت «من أول دقيقة» المركز الأول عالميا استماعًا كما تصدرت الأغنية التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، حيث تصدرت تريند رقم واحد، كما نالت الأغنية إشادات الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة شيريهان وأصالة وهيفاء وهبي.