انت الان تتابع خبر بيان رسمي يكشف الحالة الصحية لأنغام والجمهور يشعر بالقلق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان اثارت قلق الجمهور بصورتها في المستشفى دون كشف التفاصيل، أوضحت إدارة أعمال المطربة المصرية أنغام تفاصيل وضعها الصحي، من خلال بيان كشفت فيه عن إجرائها لجراحة دقيقة في الكتف بعد تفاقمها عبر السنوات، تسببت في أضرار بالأوتار.

وأشارت أنغام انها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحمل اوجاع الكتف الذي عانت منه لسنوات، وقررت عمل جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وأكدت أنها الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي.

وأظهرت الصور الأولى التي تم نشرها للفنانة، وضع ذراعها الأيمن في دعامة طبية مع وجود لاصقة طبية على الكتف الأيمن، كما تم وضع كانولا للمحاليل الطبية في كف اليد اليسرى.

وستمر الفنانة المصرية بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

كما نشر عبد الرحمن، ابن الفنانة أنغام، صورة له مع والدته في المستشفى، وعلق عليها: "تقومي بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين"، كما نشرت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، صورتها وهي على سرير المستشفى، قائلة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا".

وعلى الصعيد الفني، احتفلت أنغام بنجاح أغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" التي طرحتها على قناتها الرسمية على «يوتيوب» الأسبوع الماضي، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 276 ألفا و711 مشاهدة بعد خمسة أيام من طرحها.