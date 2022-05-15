انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. تفاصيل مكالمة عادل إمام لأبنة سعيد صالح: أبويا وطلبني أزوره والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت هند ابنة الفنان سعيد صالح بإزاحة الستار والكشف عن تفاصيل المكالمة التي دارت بينها وبين الزعيم عادل إمام مؤخراً، وقالت “أنا صديقة شخصية لمرات رامي إمام منذ أيام المدرسة ودائمين الاتصال ببعض، وأنا شفت رقمها عندي كشيء طبيعي فرديت، وفجأة لقيتها بتقولي خدي كلمي وفوجئت بالزعيم عادل إمام”.

تفاصيل مكالمة عادل إمام لأبنة سعيد صالح

وتحدثت ابنة سعيد صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي خيري رمضان، أن فرحتها زادت كثيراً لأن عادل إمام كلمها في الهاتف بدون مناسبة، وقالت “كلمت مرات رامي بعد انتهاء المكالمة معها، وقالت لها عادل إمام وهو قاعد قالي “سعيد وحشني اطلبي لي هند بنته، وأنا بكلمه صوت أبويا في ودني مرتبط ببابا وكنت سامعة صوت أبويا في التليفون”.

وأضافت قائلة “المكالمة كان كلها اطمئنان، وهو اطمئن على حالتي وطلب أني أروح له أزوره بعد ما أولادي يخلصوا الامتحانات، وهو كل يوم يتعرض لشائعات مغرضة، والشائعات بقيت سخيفة وتخض الشخص وأهله”.

سعيد صالح وعادل إمام

هند سعيد صالح تعبر عن سعادتها بمكالمة الزعيم

وعبرت هند سعيد صالح عن سعادتها الكبيرة بسبب مكالمة الزعيم لها، ونشرت صورة لوالدها الراحل مع صديقة عادل إمام من خلال حسابها على فيس بوك، وعلقت قائلة “من أحلي المكالمات اللي جات لي في حياتي.. فجأة.. ومن غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب.. حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله.. الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك.. عادل إمام.. سعيد صالح”.