أحمد عزمي يعلن عن مشاركته بفيلم ”بحبك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلن الفنان أحمد عزمي، عن مشاركته في فيلم "بحبك"، المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، مع الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر صورة تجمعه بأبطال الفيلم تامر وهنا، وكتب "بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك مع النجم العالمي، الخلوق تامر حسني والنجمة المتألقة هنا الزاهد وباقة من ألمع النجوم، بحبك عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض، نسأل الله التوفيق".

يذكر أن فيلم "بحبك" مقرر عرضه في أيام عيد الأضحى القادم، وهو من بطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة هدى المفتي، والفنان الكوميدي حمدي المرغني، ومدحت تيخا، وعمرو صحصاح، والوجوه الجديدة شهد الشاطر، وعالية سمير راشد.

والعمل تأليف وإخراج تامر حسني، ومخرج منفذ عمر جبر.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي، بين حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين الفتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.