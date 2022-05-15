انت الان تتابع خبر سألوا أسماء جلال عن ديانتها الحقيقية فصدمت الجمهور بإجابتها لن تتوقع ماهي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ردت الفنانة أسماء جلال، على أسئلة متابعيها عبر موقع "إنستجرام". ومن بين الأسئلة التي وجهت لـ"أسماء" من أحد متابعيها "إيه دينك؟".

وكان ردها مفاجئا، حيث استخدمت صورة للزعيم عادل إمام للتعبير عن استنكارها للسؤال.يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، وتارا عماد وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ عصام عبدالحميد، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حفظي وياسر عبدالمجيد.وشاركت أيضا كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي ج6" مع النجوم: أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، وبيومي فؤاد وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر ومحمد عز الدين.