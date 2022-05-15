انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا ماهو أفضل مسلسل في دراما رمضان 2022!.. الناقدة ماجدة موريس كشفت عنه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الناقدة ماجدة موريس، عن رأيها في الموسم الرمضاني لدراما هذا العام، قائلة: "وجدته أفضل من توقعاتي وأفضل من أعمال السنة الماضية، ليس في العدد وإنما في معالجات بعض الأعمال".

وأوضحت أنه من المهم جدًا، على الأقل ونحن نعيش هذا الزمن القريب، أن نعرف كافة تفاصيله إذا أتيح لنا ذلك، وهو ما قدمه مسلسل الاختيار3. وتابعت: “

عرفنا بشكل عام ما حدث في عام 2012، 2013 عام الإخوان، لكننا لم نكن نعلم التفاصيل الدقيقة والأزمات الغائبة والبعيدة عنا كمواطنين”، معقبة: "كنا على حق كمواطنين عندما رفضنا الإخوان، في كل يوم يتواجد المزيد من المعلومات والمزيد من التوثيق".وأوضحت أن أهم ما يميز الاختيار 3 أنه مسلسل دراما توثيقية وتسجيلي، وبالتالي فإن كل حدث يقدم لها الدلائل من خلال اللقطات المصورة الحية، التي لم نكن نستطيع مشاهدتها إلا أثناء دخولها في إطار عمل فني، وبالتالي فإن مسلسل الاختيار3 هو عمل فريد بالنسبة للعمل السياسي.