انت الان تتابع خبر الفنانة أنغام تخضع لعملية خطيرة.. ومديرة أعمالها تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت مديرة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض، صورة لها داخل المستشفى، وكشفت تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكشفت راندا رياض تفاصيل حالة أنغام الصحية وقالت: "تحملت أنغام الآلام خلال طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلةزوفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وهي الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة 6 أسابيع، تضطر فيها إلى ضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي، وتطمئن أنغام جمهورها مؤكدة أنها بحالة طيبة، وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى".

ونشر عبد الرحمن، ابن الفنانة أنغام، صورة له مع والدته في المستشفى ودعا لها قائلاً: "تقومي بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين"، وذلك بعدما نشرت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، صورتها وهي على سرير المستشفى، ووجهت لها عدة أدعية في تعليقها على الصورة.وقالت: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا"، وأثارت راندا رياض قلق الجمهور بعد نشرها صورة أنغام في المستشفى، خاصة أنها لم تنشر أي تفاصيل عن حالتها الصحية وقتها.