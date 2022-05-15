سائق سيارة هذه الفنانة فضح سرها للعلن اليكم التفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - بعض النجوم الأجانب اشتهروا برائحتهم الكريهة، فبعضهم اشتهر برائحة الإبط بسبب عدم استخدام مزيل العرق وآخرون برائحة الفم. صرح صديق مقرب من النجمه كورتني كارداشيان بأنها لا تستخدم مزيل العرق ودائما تفوح رائحة كريهة من تحت ابطها, و ذلك بالرغم من اهتمامها بمظهرها الخارجي.

صرحت كاميرون دياز بأن رائحة الجسم تكون أحلي عند توقف الجميع عن استخدام مزيل العرق، وفي عام 2014 قالت أيضا انها لم تستخدم مزيل العرق في العشرين سنه السابقه لم تستخدم مزيل عرق نهائياعترف زملاء النجمه جينيفر أنيستون جيسون بيتمان وأليك بالدوين بأن رائحة فمها كريهة ودائما لا يجدان أسنانها نظيفة فالرائحه التي تخرج من فمها تشبة رائحه القهوة.

عرفت النجمة جينيفر لورانس بأنها صاحبة رائحه فم كريهة وذلك لانها لعبت أدوار عديدة تتطلب التقبيل ,فالممثل ليام هيمسوورث كان ينفرمن المشاهد التي تجمعهما خاصة مشاهد التقبيل وذلك لأن رائحة فمها تشبه رائحه الثوم.