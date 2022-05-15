انت الان تتابع خبر لماذا الفنانة ..دنيا عبد العزيز افتقدت فاروق الفيشاوي في عقد قرانها اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز في تصريحات صحافية عن افتقادها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يوم عقد قرانها، قائلةً: "كنت مفتقدة جداً فاروق الفيشاوي، خصوصاً يوم كتب الكتاب، كنت حاباه يكون وكيلي ويقعد يوصيه عليا ويهدده كدا، هم كلهم سابوني مرة واحدة".

وأضافت: "اتأثرت كتير بعد وفاة والدتي لارتباطي الشديد بها، ومافيش حد معوض غيابها، ربنا مديني الصبر من عنده، بس محدش معوض غيابها لأن كل شخص ليه تركيبته وشخصيته الخاصة، محدش بيعوض حد".

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن صعوبة فترة مرض والدتها أثناء تصويرها مسلسل "البرنس"، موضحةً: "أكتر فترة مكنتش بفكر وبعيط عمال على بطال كان في تصوير مسلسل "البرنس" وقت تعبها وأنا مش قادرة أعيط في البيت، فكانت أصعب لحظات".

وكان قد انتشر العديد من الشائعات بالتزامن مع عقد قران دنيا عبد العزيز، والتي تزعم أنها سوف تقيم ثلاثة أفراح، وهو ما أجابت عليه دنيا ضاحكةً: "أنا عملت احتفال بكتب الكتاب كبير وعزمت ناس كتير، تاني يوم عملت احتفال بعقد القران فيه عدد أقل، وبعدها نزلت تصوير المسلسل، وخلال الأيام الجاية هيبقى الفرح بأقل عدد من الأهل والمقربين بس في مكان برا القاهرة في مكان صحراوي على البحر".