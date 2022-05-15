حمادة مجدي وعمر كمال لأول مرة في دويتو ”ماي بيبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:28 مساءً - يستعد الأسبوع القادم، كل من المطرب الشعبي حمادة مجدي ومطرب المهرجانات عمر كمال لطرح مفاجأة فنية على اليوتيوب، وهي فيديو كليب لـدويتو جديد يجمعهما لأول بعنوان "ماى بيبي"، بمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا.

الأغنية كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكي وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس.

وشوق مجدي و كمال الجمهور، وقاما بنشر برومو وبوستر الأغنية على حساباتهما الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعية، ونال البرومو العديد من التعليقات، ولفت البوستر انتباه الجميع، بعدما جمع الإثنين وهما يمسكان بفتاة حامل.

من جانبه، قال حمادة مجدي إنه متفائل بأغينته مع عمر كمال، لأنها مختلفة وجديدة، والجمهور تفاعل مع البوستر والبرومو الخاص بالأغنية، وأنه يتوقع نجاح كبير للأغنية رغم الانتقادات التي يتعرضان لها بسبب صورة البوستر.