فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية تحيى 4 حفلات بالأوبرا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 03:28 مساءً - نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة اساطير التانجو الأرجنتينية التى تعد من أهم وأشهر الفرق العالمية المتخصصة لتقديم 5 حفلات وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 17، 18، 19، 20 مايو على المسرح الكبير ومساء الأحد 22 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يضم العرض عددًا من التابلوهات الفنية تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة وتبحر فى رحلة إلى عالم فنون التانجو التى تجمع الأداء الحركى والغناء والموسيقى وتعبر عن المشاعر الإنسانية المتنوعة.

يذكر أن فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية أسسها العارضان ماريلا مالدونادو وبابلو سوزا وهما من كبار المتخصصين والعارضين الدوليين ، وقدما معها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف انحاء العالم منها اسبانيا ، الأرجنتين ، انجلترا ، ألمانيا ، سويسرا ، ماليزيا ، المكسيك ، ايطاليا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وقامت بجولة فنية عام 2019 شملت مصر ، الأردن ، تونس ولاقت إقبالاً جماهيراً كبيراً ، كما شاركت فى الكثير من المهرجانات منها الدولى للرقص والموسيقى فى ( بانكوك - بتايلاند ) ، دان ( اسبلاناد - سنغافورة ) وحصلت على جوائز متعددة .