انت الان تتابع خبر لن تتخيلوا كيف كان شكل ياسمين صبري الحقيقي قبل البوتوكس والفيلر.. شكل مناخيرها سيصدمك اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصبحت عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس هوس الكثير من النجمات اللواتي يوم بعد يوم يُفسدن جمالهن وإطلالاتهن الطبيعية بالعدد الكبير واللامتناهي من العمليات التي يلجأن إليها. ولكن هناك من وازن بين الأمرين وإستطاع أن يحافظ على جماله الطبيعي مع القليل من

التعديلات التي زادت جمالهن وجاذبيتهن!ويشهد الجميع أن لياسمين صبري جمال آسر لا يمكن وصفه، فمنذ أول ظهور لها على الشاشات وهي تخطف الأنظار بجماها الطبيعي الخلاب بداءً من أنفها المُستقيم وشفتيها المرسومتين مروراً بعينيها الكبيرتين وشكل حواجبها المثالي.

إلا أن هذا لا يعني أن ياسمين لم تخضع للقليل من العمليات والتعديلات التي زادت من جاذبيتها وعززت جمالها، فمن الواضح أنها خضعت لفيلر الشفاه وتخلصت من الذقن المزدوج وخففت من حجم انفها مما خوّلها لتكون العربية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه في العالم.