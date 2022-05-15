الليلة.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الخطوط العربية في بيت السناري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:22 مساءً - تستضيف مكتبة الإسكندرية معرض "الخطوط العربية" الذي تنظمه أكاديمية أهل الصُفة لدراسات التصوف وعلوم التراث، بحضور نخبة من أساتذة الخط العربي والشخصيات العامة، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من لوحات الخط العربي التي تعرض آيات كريمة وأقوال وحِكَم، وهي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر وانسجام وإحكام لترتيب الكلمات وتركيب وحسن توزيع، كما أنها تعكس وتوضح تـاريخ ونشـأة وتـطور الخـطوط العربية، وأنواعها المــختلفة وأسـباب التســمية والفــروق الجــوهرية بيــنها، وكذلك كيفية توظيف الخـطوط ومواكبتها لتغيرات العصر.

يشارك في المعرض مجموعة متميزة من أساتذة وفناني الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مشاركات لفنانين وفنانات محترفين لفنون الخط العربي حاصلين على العديد من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها.

يأتي المعرض في ضوء الاحتفاء بيوم المخطوط العربي والحفاظ على إرث اللغة، وكذلك الاهتمام بالخط العربي كأحد الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق ورهافة الحس.