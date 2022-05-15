انت الان تتابع خبر بالصور .. هيفاء وهبي بوضعيات مثيرة على السرير ومتابع سعودي ينفجر بردة فعله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صور لها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بإطلالات مثيرة أشعلت مع ردود فعل المتابعين.

وظهرت وهبي بعدة وضعيات جريئة وهي تجلس على السرير في غرفة نومها، مرتدية ملابس نوم باللون الزهري من قماش الستان، وظهرت باحدها وهي تنام على بطنها، وبأخرى تجلس امام الايباد، واعتمدت الشعر المنسدل، مع ماكياج ناعم، كتفت بالتعليق على الصور برمز قلب باللون الزهري.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور هيفا وهبي، وتغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها، واثارتها الدائمة، وتمت مشاركة الصور بكل مكثف عبر حسابات المتابعين، وفجر متابع سعودي الردود بتعليقه الذي كتب فيه: "اول مرة اشوف واحد يكون حلو لهالدرجة وهو بالبيجاما وبده ينام، نفسي اشوفك الصبح بس تصحي تكوني بهالجمال ولا لا"، ولاقى هذا التعليق الكثير من التفاعلات، بينما اعتبره البعض محاولة تحرش بالفنانة.

وكانت قد ظهرت هيفاء وهبي في وقت سابق بإطلالة مميزة من شوارع العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث نشرت عبر "الانستغرام" مجموعة من الصور وهي تسير بشوارع باريس بإطلالة باللون الأسود وجاكيت باللون الزيتي، ونالت الصور إعجاب متابعيها وزملائها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها.

على صعيد آخر، دعت النجمة اللبنانية​ الى التصويت ضد الفساد، وكتبت: "التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني صوتوا ضد الفساد!".

وكانت قد نعت هيفا وهبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكتبت: "عزائي إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، لوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنّا للهِ وإنَّا إَليهِ راجعون".