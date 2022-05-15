انت الان تتابع خبر سألوا أحمد زاهر ليش رفضت نهائياً العمل مع غادة عبد الرازق مجدداً؟.. فأجاب بدون خجل وكشف المستور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان أحمد زاهر في وقت سابق، عن سبب أزمته مع الفنانة غادة عبد الرازق خلال برنامج "رشيد شو"، مشيراً إلى إنه هناك مشكلة وقعت بينه وبينها بسبب شهادته في أحد المواقف.

وقال أحمد زاهر عن غادة عبد الرازق إنه يحترمها كثيراً، ولكن وقع بينهما أزمة بعد أن شهد في أحد المواقف بالحقيقة، وهو الأمر الذي لم يعجبها وقتها.وأضاف أحمد زاهر إنه حتى الآن لا يتحدث مع غادة عبد الرازق، على الرغم من أن المشكلة بينهما وقعت منذ عدة سنوات، ولكنه اتخذ قراراً بعدم التمثيل معها مجدداً.يذكر أن خلافاً وقع بين أحمد زاهر وغادة عبد الرازق بعد مشاركتهما في مسلسل "حكاية حياة"، حيث إنها تشاجرت مع مخرج العمل محمد سامي وقالت وقتها إنه اعتدى عليها، ومع إجراء تحقيق من قبل الشرطة حول الأمر، نفى أحمد زاهر وقوع هذه الحادثة.