بريتنى سبيرز تفقد جنينها بعد شهر من إعلان الحمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:25 مساءً - ظلت سنوات تحلم بالتخلص من وصاية والدها حتى تحقق حلم الأمومة، ولكن فرحتها لم تدوم سوى شهر، حيث أعلنت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، فقدان جنينها، وكشفت بريتنى، أنها فقدت طفلها فى خبر مفجع تم نشره بعد شهر من مشاركتها خبر حملها.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عامًا - التى أعلنت الشهر الماضى أنها وخطيبها سام أصغرى، يتوقعان طفلهما الأول معًا - النبأ المحزن فى بيان نُشر على حسابها على موقع "إنستجرام"، وقالت بريتنى سبيرز فى رسالتها: "ببالغ حزننا أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة فى وقت مبكر من الحمل، هذا وقت عصيب على أى والد ووالدة".

وأضافت "ربما كان علينا أن ننتظر الإعلان حتى نتقدم، لكننا كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة، حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا، سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة.. نحن ممتنون لكل دعمكم، نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة"، ووجهت بريتنى سبيرز رسالة أخرى للجمهور وقالت: "نحن ممتنون لما لدينا فى عملية توسيع عائلتنا الجميلة.. شكرا لدعمكم"، جاء ذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت النجمة العالمية بريتنى سبيرز Britney Spears، كشفت، الشهر الماضى، عن مفاجأة كبيرة وسارة لجمهورها حول العالم، بالإعلان عن حملها الثالث، والأول من سام أصغرى، ونشرت الخبر من خلال حسابها بانستجرام، وهو الأمر الذى كان بمثابة حلم لها، حرمت منه سبب الوصاية عليها من والدها، حيث كانت الوصاية تمنع حملها.

وأعلنت النجمة بريتنى سبيرز 40 عاما حملها الثالث، وانتظارها مولود جديد من حبيبها سام أصغري، وكشفت بريتنى سبيرز فى رسالتها مازحة إنها فقدت الكثير من الوزن فى الفترة الأخيرة وعندما لاحظت زيادة حجم بطنها اعتقدت انها حامل فى طعام، ولكنها خضعت لاختبار الحمل واكتشفت حملها، ولمحت إلى انها لن تخرج كثيراً فى الفترة المقبلة بسبب نمو طفلها ورغبتها فى عدم التقاط صور لها من البعض بسبب معاناتها السابقة من اكتئاب الحمل.