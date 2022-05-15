فن ومشاهير

شاهد.. مايان السيد تشارك متابعيها تفاصيل رحلتها

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:25 مساءً - شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها بصور من أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة وهي تستقل دراجة نارية “موتوسيكل ” ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وبدت "مايان" بإطلالة جذابة وملابس كاشفة، مرتدية توب بينك، ونسقت معه بنطلون ابيض، ما أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

وتحرص مايان السيد على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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