شاهد.. مايان السيد تشارك متابعيها تفاصيل رحلتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:25 مساءً - شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها بصور من أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة وهي تستقل دراجة نارية “موتوسيكل ” ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وبدت "مايان" بإطلالة جذابة وملابس كاشفة، مرتدية توب بينك، ونسقت معه بنطلون ابيض، ما أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

وتحرص مايان السيد على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.