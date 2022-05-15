أمينة خليل: لم أتقاضى أجرا برنامج رامز جلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:25 مساءً - أثارت الفنانة أمينة خليل حالة من الجدل الواسع بتصريحاتها أثناء استضافتها فى برنامج «تفاعلكم» مع الإعلامية سارة الدندراوى على قناة العربية.

وكشفت أمينة خليل الكثير من التفاصيل من خلال إجابتها السريعة على بعض الأسئلة التى تم طرحها عليها فى البرنامج ولعل من أبرز هذه التصريحات الآتى.

قالت أمنية خليل : اننى لم أتقاض أى أجر عن ظهورى فى برنامج رامز موفى ستار مع رامز جلال، ولكنى ذهبت لأننى اعتقدت مشاركتى فى عمل فنى مع الممثل العالمى فاندام.

وأضافت أمنية خليل : أرفض مشاهد القبلات فى الأعمال الفنية ولكن قرار لا يعنى أنى أعيب على باقى الزملاء الذين يقدمون هذه المشاهد فهى فى النهاية مقاييس فى حياتك.

وأوضحت أمينة خليل : مهنة التمثيل صعبة ولكنها تفصلنى عن حياتى الطبيعية فهى تختلف عن أى مهنة اخرى يمكن أن أغيب عن منزلى بـ 4 أو 5 أيام بسبب التصوير.

وأكملت أمينة خليل حديثها : تعرضت لعديد من الانتقادات والتنمر وهو الأمر الذى أثر سلبيا على نفسيتى ولكن الان تصالحت مع نفسها بشكل كبير وأشعر براحة شديدة بعد الحديث عن مشاكلى النفسية.

وأشارت أمينة خليل الى أن كل ما تردد حول وجود صلة قرابة بينى وبين الفنانة حورية فرغلى ليس حقيقيا، مؤكدة أن حورية فرغلى ليست بنت خالتى، والنسب بعيد جدا بينها وبين جدتى، ولم أر حورية فرغلى سوى مرتين فى حياتى.

وأخيرا قالت أمينة خليل أنها ستستعين بكل من إلهام شاهين وهالة صدقى وشيرين رضا فى حالة وقوعها بأزمة أو خناقة أو موقف صعب تتعرض له.