بريتني سبيرز تعلن عن فقدان جنينها بعد إعلان حملها بشهر واحد: نعيش وقت مدمر

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت النجمة بريتني سبيرز أنها فقدت “طفلها المعجزة”، بعد شهر من مشاركتها خبر حملها من خطيبها سام أصغري.

نشرت بريتني سبيرز، 40 عامًا، النبأ المحزن في بيان على حسابها على “إنستجرام”، وجاء في الرسالة: “ببالغ حزننا أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل، هذا وقت مدمر لأي والدين، ربما كان علينا الانتظار في الإعلان حتى نمضي قدمًا في الحمل، لكننا كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة”.

قال الزوجان إنهما سيستمران في محاولاتهما لإنجاب طفل آخر، وكتبا: “حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا، سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة. نحن ممتنون لكل دعمكم، نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة”.

وعلق سام، نشر البيان أيضًا على حسابه، على منشور بريتني: “سنحصل على معجزة قريبًا”.

يذكر أن بريتني لديها بالفعل طفلان من زواجها السابق من كيفين فيدرلاين، هما جايدن، 15 عامًا، وشون، 16 عامًا.

سام وسبيرز تقابلا لأول مرة في أكتوبر من عام 2016 عندما عملوا معًا في مقطع الفيديو الخاص بها سباتبر بارتي، وبدءا المواعدة بعد ذلك بوقت قصير، وأعلنا خطبتهما في سبتمبر 2021.

في العام الماضي، زعمت بريتني أنها أجبرت على تحديد النسل عندما كانت تحت وصايتها التي استمرت 13 عامًا ، والتي انتهت في نوفمبر الماضي.