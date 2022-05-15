أجرت جراحة دقيقة في الكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد نقلها للمستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - أجرت النجمة أنغام صباح أمس جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها لتعب شديد تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتحملت انغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وأجرت جراحة عاجلة مع الدكتور هاني الطير وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار.

واستقرت الآن الحالة الصحية لأنغام بعد إفاقتها من التخدير الكلي ومن المقرر أن تقضي فترة نقاهة تستمر لمدة ٦ أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الايمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

وطمأنت أنغام جمهورها مؤكدة أنها بحالة طيبة وطلبت منهم الدعاء لها ولكل المرضى.

وعلى جانب آخر، احتفلت أنغام بنجاح أغنيتها الجديدة لوحة باهتة، وذلك قبل أيام من تعرضها للوعكة الصحية، حيث أحيت حفلا في الكويت بحضور كامل العدد وقدمت باقة من أجمل أغانيها من بينهم أغنية لوحة باهتة.

وحققت لوحة باهتة نجاحا هائلا حيث كسرت حاجز الـ مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور.

كما طرحت أنغام أغنية بعنوان ونفضل نرقص والتي نالت إعجاب الجمهور، بجانب أغنية بردو بتوحشني مع الفنان وائل كفوري والتي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

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