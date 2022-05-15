انت الان تتابع خبر نرمين الفقي كشفت بكلِّ جرأة ودون خجل أسباب عنوستها !! لميس الحديدي مصدومة !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية نرمين الفقي في وقت سابق عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن رغم تقدم العديد من "العرسان" لها.

الزواج".وأضافت عن فكرة الزواج: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا". وتابعت:"الفلوس مهمة جدا، لنقطة معينة، للعمل، للأكل، أو لشراء سيارة جيدة".

والحقيقة الفنانة الشهيرة نيرمين الفقي كانت قد كشفت سر عدم زواجها إلى الآن في لقاء سابق لها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «بوضوح»، قائلة: «إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون لديه حياة كاملة من زوج وأطفال وبيت.

وأضافت: لكن الله لا يعطي للإنسان كل شيء، فلقد رُزقت عائلة جيدة و درست تعليم جيد، وربنا أداني حاجات كتير، لكن لو بصينا للخطّاب اللي جم في حياتي فمش هلاقي حد يتندم عليه غير 2 تقرييًا، وكنت في بداياتي الفنية وعايزة اشتغل وانطلق».