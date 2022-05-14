انت الان تتابع خبر قارونوا بين الثروة الخيالية لـ كاظم الساهر وهاني شاكر فكانت النتيجة صادمة.. ثراء أحدهم فاحش من تتوقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كثرت الأخبار في الفترة الأخيرة حول ثروة كاطم الساهر وهاني شاكر وغيرهم نت نحوم الفن العربي.

وتقدر ثروة الفنان المصري المثير للجدل هاني شاكر بنحو 32 مليون دولار، أما كاظم الساهر فتقدر ثروته بنحو 25 مليون دولار.

هذا وبدأت شهرة الفنان العراقي كاظم الساهر وغنائه لقصائد نزار قباني، بعد انفصاله عن زوجته وأم أولاده وسام وعمر حيث تزوج في سن التاسعة عشر من ابنة عمه وانفصل عنها بعد بضعة سنوات.

جدير بالإشارة أنه وفي الماضي كان الفنان يصرف ما يجنيه من الفن على الفن نفسه، بدليل أن كبار الفنانين أمضوا آخر أيامهم وهم يعانون الفقر والعوز، ولم يتمكنوا حتى من توفير المال اللازم لعلاجهم.