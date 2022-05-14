انت الان تتابع خبر بالصور.. خطوبة الفنانة جيلان علاء والفنان عز شهوان: طلع بتاع جواز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة جيلان علاء بالإعلان عن خطوبتها من داخل الوسط الفني على الفنان عز شهوان، وعلق عليها الكثير من محبيها وحصل على إعجاب الكثيرين الذين يحبون متابعتها بشكل مستمر.

خطوبة الفنانة جيلان علاء والفنان عز شهوان

وحرصت جيلان على نشر صورة من حفل الخطوبة من خلال حسابها على “فيس بوك“، وعلقت عليه قائلة “أنا إتخطبت يا جماعة.. كان نفسي الناس كلها تكون معايا بس متعوضة في الفرح إن شاء الله.. أدعولنا ربنا يكملها على خير.. دي خطوبة أختى متبصيليش وطلع بتاع جواز”، وحضر حفل خطوبتها الكثير من الفنانين كلاً من عمرو وهبة وسارة الشامي.

آخر أعمال الفنانة جيلان علاء

وأما عن آخر أعمال الفنانة جيلان علاء هو مسلسل دراما رمضان 2022 في مسلسل “فاتن أمل حربي”، والمسلسل هو بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان وفادية عبد الغني، محمد التاجي، وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل وجروب للمنتج جمال العدل.

جيلان علاء

مشاركة جيلان في حتة من القمر

وشاركت أيضاً جيلان في حدوته “حتة من القمر” من الموسم الثاني لمسلسل “زي القمر”، وهو بطولة الفنانة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ولمياء كرم وعايدة رياض وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويعد من أهم المسلسلات التي حصلت على نسب مشاهدة عالية.

جيلان علاء