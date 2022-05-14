لاعبو ليفربول ومحمد صلاح يحتفلون مع مؤمن زكريا بكأس الاتحاد الانجليزي (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي على الاحتفال بكأس الاتحاد الانجليزي قبل قليل، مع النجم مؤمن زكريا من ملعب ويمبلى، فى مفاجأة سعيدة كشف عنها الفرعون عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وقام محمد صلاح بإهداء الكأس والاحتفال مع مؤمن زكريا داخل غرفة خلع ملابس لاعبي ليفربول رفقة زملائه في الريدز.

وحرص محمد صلاح على دعوة مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الاتحاد الانجليزي من مدرجات ملعب “ويمبلي”.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فى احتفالات فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب “ويمبلي” بضربات الترجيح بنتيجة 6-5.

وبالرغم من خروج محمد صلاح مصاباً الا أن اللاعب تواجد مع زملائه ورفع كأس المسابقة العريقة فى نسختها رقم 150.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للريدز خلال مجريات اللعب، حيث وضح التنوع الهجومي من الأطراف والعمق ما ساهم فى ظهور الريدز بشكل أفضل. وتعرض الدولي المصري محمد صلاح للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييجو جوتا.

واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ الأيمن تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.

وقالت شبكة “أنفيلد ووتش” الشهيرة، إن محمد صلاح تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

وأكد ديفيد مادوك، مراسل صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، رغبة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فى استكمال مباراة فريقه أمام تشيلسي رغم الإصابة التى تعرض لها فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، موضحا أن محمد صلاح طلب من الطاقم الطبي لفريق ليفربول البقاء فى الملعب إلا أن طلبه قوبل بالرفض حرصاً على سلامته.