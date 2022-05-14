انت الان تتابع خبر مفاجأة .. فاتن حمامة خدعت الجميع وكانت تلبس باروكة طول الوقت.. صورة صادمة لها بدونها اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه القمر التي أطلت دائما على مشاهديها من نافذة الفن الهادف، الذي لم تشوبه شائبة، فيتذكرها الجميع برفقة صالح سليم في ''الباب المفتوح'' الذي يعد من روائع السينما المصرية. هذا الفيلم المتضمن أهداف ومبادئ مغلفين بقصة حب سيتذكرها الأجيال، ومع أحمد مظهر في ''دعاء الكروان'' الفيلم الذي ينم عن نضج وثقل فني، ومع محمود ياسين في ''أفواه وأرانب''، وغيرها من الأعمال الفنية الهامة في ذاكرة

السينما المصرية، والعربية.وما لا يعرفه كثيرون أن الجميلة فاتن حمامة كانت تلبس باروكة في معظم أعمالها الفنية، وذلك بسبب معاناتها من تساقط الشعر.فعلى الرغم من أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت من أكثر الوجوه الجميلة على الشاشة فى كل مراحل حياتها، إلا أنها كانت تعانى من سقوط الشعر بشكل كبير بسبب مكواة الشعر، ولهذا كانت من أوائل الفنانات اللاتى استخدمن باروكات الشعر قبل انتشارها ، وذلك بعد أن فشلت كل محاولاتها لعلاج سقوط الشعر ومساعدته على النمو، لذلك لجأت لاستخدام الباروكات حتى تتجنب استخدام مكواة الشعر بشكل مستمر ولا تجهد شعرها بصورة كبيرة.