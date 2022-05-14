انت الان تتابع خبر ليفربول بطلاً لكأس الاتحاد الإنكليزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه في النهائي على نظيره تشيلسي في النهائي الذي أقيم مساء السبت على ملعب ويمبلي.

وانتهى اللقاء في وقتيه الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0/0 ، حيث اتجه الفريقان للضربات الترجيحية ، والتي حسمها ليفربول لصالحه ، بنتيجة 6/5، بعد ان ضيع سيزار أزبيليكويتا الضربة الثانية لتشيلسي ، وضيع ماني الضربة الخامسة ليفربول، فيما ضيع ماسون ماونت الركلة السابعة.

يذكر ان اللقاء شهد إصابة النجم المصري محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول ، وذلك قبل نحو أسبوعين من نهائي دوري الابطال الذي سيقام في 28 من أيار الجاري.