انت الان تتابع خبر ما قام به الفنان محمد صبحي يثير الجدل على مواقع التواصل.. والجميع يتساءل هل يواجه صبحي وقتاً عصيباً اليكم ماحدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجر الفنان محمد صبحي الكبير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وجه فيها رسالة غامضة لأحد الأشخاص دون أن يذكر من هو الامر الذي دفع الكثير من المتابعين والجمهور يتساءلون عن سبب نشر هذه الكلمات وما إذا كان الفنان يعيش وقتاً عصيباً.

الجدير بالذكر أن محمد صبحي، كان قد هاجم بعض الأعمال التي رأى أنها لا ترقي لوضعها تحت عنوان الفن، مؤكداً، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أعمالا تافهة كانت في زمنهم، ولكنها كانت استثناء؛ ولذا لم يكونوا يخشون منها، لأن "البديل كان موجود"، داعياً إلى إيجاد البديل الآن؛ من أجل مواجهة الأعمال الذي وصفها بالرديئة.