انت الان تتابع خبر الجميع ..مصدوم بعد أحدث ظهور للفنانة انتصار.. أصبحت عجوز وشفاهها متشققة ورأسها يملؤه الشعر الأبيض اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة انتصار صورة حديثة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث تفاعلا كبيرًا عبر التعليقات.

البعض أثنى على هذا الظهور، مؤكدين أنها فنانة رائعة، بل أن كثيرون امتدحوا آخر ظهور لها في المسلسلات الدرامية، أما البعض الآخر فتركزت تعليقاته على ظهور النجمة انتصار بملامح سن كبيرة جداً.

أحد المتابعين قال: «دي حاجة كويسة إنها بتظهر بشكلها الحقيقي، أفضل من اللي بيعملوا عمليات تجميل ويخدعونا»، مضيفًا: «الفنانة انتصار محترمة جدًا وكل تمثيلها رائع، وبجد هي بكل حالاتها جميلة، وأفضل من هيفاء وهبي أو غادة عبدالرازق أو إلهام شاهين».