انت الان تتابع خبر إبنة سعيد صالح تفجّر الردود بالحديث عن حالة عادل امام الصحية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على حسابها الخاص في فيسبوك، نشرت هند ابنة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، صورة جمعت والدها بالفنان القدير عادل إمام من فيلمهما "سلام يا صاحبي"، وكشفت من خلالها عن سعادتها البالغة بمكالمة الزعيم لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

وعلقت هند على الصورة قائلة: "من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي، ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك".

وتفاعل الجمهور مع منشور ابنة الفنان الراحل، حيث اطمانوا من خلالها على صحة الزعيم عادل إمام، خاصة بعد انتشار شائعات كثيرة خلال الفترة السابقة حول تدهور حالته الصحية، وكذلك شائعات عن وفاته، وتم تداول منشور هند عبر حسابات كثيرة للمتابعين، ومواقع الاخبار.

يذكر ان هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، قد حلت ضيفة في وقت سابقفي على برنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، وكشفت أن علاقة والدها بالزعيم لم تكن فنية فقط، بل صداقة وجيرة قائلة: "العمارتين كانت قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة".

وكان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم، قد خرج عن صمته أكثر من مرة في وقت سابق لنفي الشائعات التي طالت الفنان، معربا عن استيائه من نشر هذه الأخبار الكاذبة التي تقلق الجمهور واسرة الزعيم.

هذا وغاب عادل إمام عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكانت آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" في الموسم الرمضاني لعام 2021، بجانب الراحلة دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، وغيرهم.