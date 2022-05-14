انت الان تتابع خبر الكشف عن اغنية لشيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كأول عمل فني يكرّم الشهيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة، والتي هزّ استشهادها العالم اجمع، أطلقت قناة "فلسطيني" أغنية نجمة القدس شيرين، من ألحان وغناء الفنان الفلسطيني محمد هباش.

تستهل الأغنية بكلمات مؤثرة تقول: "هوجي وموجي يا فرس..هوجي وموجي يالالا..زفي هالأصيلة يا فرس..مكللة بشهادة نيالا..صوت الحق عبوابك جنين..ورصاص الغدر يغتال الياسمين".

ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الذين تداولوها ونشروا كلماتهم عبر حساباتهم الشخصية.

يذكر ان الإعلامية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، قد استشهدت قبل أيام أثناء تغطيتها أحداث اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد استهدافها برصاصة تحت الأذن، اخترقت جمجمتها، أسفرت عن استشهادها.

وودّع جموع الفلسطينيين وكبار سفراء الدول في القدس، الشهيدة شيرين، في جنازة مهيبة أمس الجمعة، تنقلّت بين المدن الفلسطينية، إذ قطعت مسافة 75 كيلو متراً، لتكون الجنازة الأطول في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر.

هذا ورحبت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، بمشاركة جميع الهيئات الدولية في التحقيق في مقتل أبو عاقلة، فيما أعلنت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقات أولية عن مصدر إطلاق النار، حيث كتب المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عبر التويتر،: "نرحب بمشاركة كافة الهيئات الدولية في التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة ما حدث خلال الجنازة يعزز موقفنا الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق".