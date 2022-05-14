انت الان تتابع خبر فضيحة دانا جبر على السرير .. اتفرج اثارة جميلة باب الحارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو مثير للجدل، للممثلة دانا جبر وهي على السرير في غرفة النوم، وتقلّد الفنانة ​إليسا​ في كليبها "عبالي حبيبي"، وذلك خلال أحداث مسلسل "سنة أولى زواج" الذي تم عرضه في وقت سابق، الى جانب الممثل يزن السيد، وبالرغم ان الفيديو قديم الا انه عاد وأثار الضجة باعتباره من اللقطات المثيرة والجريئة للفنانة.

وظهرت دانا جبر وهي تجلس الى جانب زوجها على السرير وتحاول ايقاظه، ثم بدأ المزاح بينهما وتبادلا الضرب بالمخدات قبل ان تفقد الوعي ويحملها بين ذراعيه بطريقة حميمية.

الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يتناول المفارقات الاجتماعية والمشكلات التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة في إطار كوميدي، وشهد العمل بعض اللقطات الحميمية بين الثنائي والتي تعرضا بها للانتقاد حين عرضه، والعمل بطولة دانا جبر، يزن السيّد، مرح جبر، إيمان عبدالعزيز وغيرهم.

ومؤخرا أثارت دانا جبر حفيظة متابعيها بعد تداول مجموعة صور لها كانت قد نشرتها سابقا على الانستغرام، ظهرت فيها بملامح مختلفة بسبب عمليات التجميل، ورأى البعض ان الفنانة بدأت تفقد جمالها الحقيقي والطبيعي، وبدات ملامحها الأصلية تختفي بسبب المبالغة في العمليات التي تجريها.

وكانت قد فجعت دانا جبر مؤخرا بوفاة والدتها هنادي جبر، وابنة شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، ونعت دانا والدتها عبر حساباتها على مواقعالتواصل الاجتماعي، وتلقت التعازي من قبل عدد كبير من الفنانين، وتم تداول صور لها من عزاء والدتها وكان يظهر عليها الحزن والتأثر وهي ترتدي الأسود.