نعوم تطرح أحدث أغنياتها «مليون وداع» عبر يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:25 مساءً - طرحت المطربة نعوم، أغنيتها الجديدة "مليون وداع"،على طريقة الفيديو كليب، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

الأغنية من كلمات أحمد الچوكر وألحان وليد العطار وتوزيع محمد حريقه، وإخراج خالد سامي.

وتقول كلمات الأغنية:

باب الجراح متاح

مش فارقه مين اللي راح

هجرح مفيش سماح

قلبي اتقفل خلاص

مسا مني للي غار

الغدر ليه قرار

بركان وقايد نار

وهيحرق الرخاص

مليون وداع

للي استطاع

يبعد ويجرح وبسهوله باع

شابوه للنفاق مفيش اشتياق

لناس غاويه تجرح خلاص خلقي ضاق

جدعنتي مش تمام

مع ناس غاويه كلام

جه وقت الانتقام

مش هرحم فيكو حد

شوفتوني خلاص كيوت

شوفو وش الجبروت

حطيت بينا حدود

ما لكل فعل رد

شكرا انا اكتفيت

وهدوس خلاص ديليت

علي نفسي ياما جيت

من اجل عيش وملح

بس انتو كلتو جوع

واستحليتو الدموع

اقفل باب الرجوع بطلنا حب بح

مليون وداع للي استطاع

يبعد ويجرح وبسهوله باع

شابوه للنفاق مفيش اشتياق

لناس غاويه تجرح خلاص خلقي ضاق

باب الجراح متاح

مش فارقه مين اللي راح

هجرح مفيش سماح

قلبي اتقفل خلاص

مسا مني للي غار

الغدر ليه قرار

بركان وقايد نار

وهيحرق الرخاص

مليون وداع

للي استطاع

يبعد ويجرح وبسهوله باع

شابوه للنفاق مفيش اشتياق

لناس غاويه تجرح خلاص خلقي ضاق

جدعنتي مش تمام

مع ناس غاويه كلام

جه وقت الانتقام

مش هرحم فيكو حد

شوفتوني خلاص كيوت

شوفو وش الجبروت

حطيت بينا حدود

ما لكل فعل رد

شكرا انا اكتفيت

وهدوس خلاص ديليت

علي نفسي ياما جيت

من اجل عيش وملح

بس انتو كلتو جوع

واستحليتو الدموع

اقفل باب الرجوع بطلنا حب بح

مليون وداع للي استطاع

يبعد ويجرح وبسهوله باع

شابوه للنفاق مفيش اشتياق

لناس غاويه تجرح خلاص خلقي ضاق

وشاركت نعوم في العديد من الأعمال المميزة مثل أغنية "طريقي خوف" من فيلم "٣٠ مارس"، وأغنية "توت بري"، والأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق ٢ .