انت الان تتابع خبر هذا هو شرط روان بن حسين للزواج من جديد اتفرج ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​انها لا تمانع من الزواج من جديد شرط ان ترتبط بالشخص الموثوق الذي يخاف على ابنتها بدرجة خوفه عليهاكلام بن حسين اتى خلال لقائها مع ​جريدة القبس​ الكويتية حيث قالت ان اولويتها في الوقت الراهن هو ابنتها والحفاظ على مصلحة ابنتها.

كما قالت انها على استعداد على البقاء من دون زواج اذا لم تجد الشخص المناسب الذي يؤمن لإبنتها بيئة سليمة بعيداً عن اي ضغوطات. وتابعت الفاشينيستا الكويتية ان والدها ترك اعماله في الكويت واختار ان يعيش في دبي من اجل ابنائه.وكانت الفاشينيستا الكويتية انفصلت في تموز / يوليو 2020 عن زوجها رجل الاعمال الليبي يوسف المقريف.