فيلم”واحد تاني”.. لأحمد حلمي يتصدر إيرادات دور السينما السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - نشر الحساب الرسمي للسينما السعودية على موقع التغريدات تويتر قائمة لأكثر 5 أفلام حضورًا في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، وحل في المركز الأول فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي، وفي المركز الثاني فيلم الرعب الكوميدي “زومبي” للفنان علي ربيع، وضمت القائمة أفلام «SONIC 2» و«MEMORY» و«Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore».

وكتب حساب السينما السعودية على تويتر: «تحقق الأفلام المصرية المركز الأول والثاني في Top 5 لأكثر الأفلام حضورًا خلال الأسبوع الماضي في ‎السينما السعودية.. تتوقعون تستمر في مراكزها؟».

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.