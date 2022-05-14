نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نسرين، باطلالة جذابة وعلّقت قائلة: " الإنسان هو بيت الضيوف كل صباح يستقبل زائر جديد بهجة، حزن، احباط ولحظة وعي تأتي كضيف غير متوقّع استقبلهم واعتني بهم جميعاً !حتى وإن كانوا حشداً من الأسى".

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تدور أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.