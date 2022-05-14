انت الان تتابع خبر اتفرجوا حقيقة وفاة أحمد ماهر بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار في الساعات الماضية عن وفاة الممثل المصري ​أحمد ماهر​ بعد صراع مع المرض.

من ناحيته نفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ما تردد عن رحيل أحمد ماهر، وأكد ان هذا الكلام لا صحة له لا بل هو عبارة عن شائعات مغرضة من أشخاص يريدون تعكير الجو الفني.وخرج ابن أحمد ماهر عن صمته ونفى بدوره هذه الشائعة، وأكد أن والده بخير وبصحة جيدة، وعبّر عن استيائه وغضبه من انتشار هذه الأخبار التي تضيف جو سلبي على عائلته