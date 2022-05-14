انت الان تتابع خبر محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته وهكذا علّق لن تتوقع شكله!؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل المصري ​محمد هنيدي​ صورة له من مرحلة الطفولة على وسائل التواصل الاجتماعي.بدا هنيدي في الصورة في خدود ممتلئة وهو يضع طاقية فوق رأسه. علّق الممثل المصري على الصورة قائلاً: " خدود ماتمنهاش لألد أعدائي، كانوا يعدوا يأكلوني عشان أكبر، وكانت خدودي بس اللي بتكبر".

وكان محمد هنيدي حقق نجاحاً كبيراً في الصيف الماضي في فيلمه "​الإنس والنمس​"، الفيلم من تأليف ​شريف عرفة​ وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة. شاركه البطولة الممثلة ​منة شلبي​ وعمرو عبد الجليل، ​صابرين​، سليمان عيد وعارفة عبد الرسول