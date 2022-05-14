رانيا يوسف لمتابعيها: لا تفوت فرصة الاستمتاع ببعض الهواء النقي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:23 مساءً - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعض الصور لها، حيث علقت قائلة: لا تفوت فرصة الاستمتاع ببعض الهواء النقي.

ويذكر أن تظهر رانيا، حاليًا على شاشات عرض التليفزيون بـ مسلسل "الأنسه فرح" الجزء الخامس ويستأنف أحداث الأجزاء الماضية، بعدما تمكنَّت الشرطة من القبض على "عاصي الغول" و"ميريام"، فيما ادعى “شادي” أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق، بعد أن قررت "ميريام" الاعتراف بكل شيء للشرطة، ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لـ "جيهان"، ويتم قتلها في السجن فيما تتطور العلاقة من جديد بين شادي وفرح ليكشف لنا الجزء الجديد عن تفاصيل عودتهم.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" كل من: أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.