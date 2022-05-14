لأول مـرة .. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بجمالها في اول بطولة لها مع والدتها.. شبه جدتها دلال عبدالعزيز ! (اتفرج)

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الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اخبار عن الفنانة دنيا سمير غانم التي بدات تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويتضمن المقاطع الأولى وجود الفنانة دنيا سمير غانم داخل المدرسة لأخذ ابنتها من المدرسة، وقد تم تصوير هذه المشاهد في منطقة التجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف، حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.