انت الان تتابع خبر فنان شهير يعلن اعتزاله الفن ويستثنى عمل درامي من قراره والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري حسين أبو حجاج اعتزاله الفن واستثنى من قراره مسلسل الكبير أوي والذي شاركه البطولة مع الممثل أحمد مكى.

وأضاف أنه من خلال عمله مع مكي كان يحب دوره أكثر ويشعر براحة كبيرة، ووصف الفريق بأنه يعمل على قلب رجل واحد، وذكر أنه لو أتيحت له الفرصة للمشاركة بالجزء السابع من مسلسل الكبير أوي سيكون من ضمن فريق العمل وأكد أنه لن يقوم بأي عمل آخر .

ذكر الفنان المصري حجاج أنه لن ينسى ابن بلده هاني رمزي والذي كان السبب لدخوله لعالم الفن والفنانين ويكن له التقدير، كما وعبّر عن حبه لمكي على المستوى الشخصي وكان قد توقع نجاح المسلسل بشكل كبير بعد أن شعر بروح الفريق والمحبة التي تسود به.

سبب اعتزال حسين أبو حجاج وأشار الحجاج أن سبب اعتزاله الوضع الصحي الحرج وأن قدمه تؤلمه ويتحرك بصعوبة، وفريق عمل مسلسل الكبير أوي يعلمون عن حالته الصحية الصعبة، وقال أبو حجاج وأكد أبو "أنا وحدى صاحب القرار، ولم أستشر أى أحد.. ولا أحد يمكن أن يراجعني في قراري لأن حالتي الصحية لا تساعدني" وأكد أن قرار الاعتزال نابع عن قناعة شخصية منه بسبب حالته الصحية. مسلسل الكبير أوي 6 نال مسلسل الكبير أوي نجاهاً باهراً في موسمه السادس، وقدم جرعة كبيرة من الكوميديا للمتابعين، كان لفريق العمل دور كبير في نجاحه وقدرته على جذب الجماهير، وكان مصطفى الغريب من الشخصيات التي تعلق بها الجمهور بسبب ترديده بعض الكلمات المضحكة وطريقته الطريفة في الكلام، بالإضافة لمواقف التنمر التي يتعرض لها نظرًا لحجمه، وتنبأ له البعض بترشيحه لأعمال فنية جديدة، نظرًا لقبوله الكبير على الشاشة.

وقدم المسلسل الكثير من الشخصيات من بينها شخصية الطفل عبدالرحمن طه والتي لاقت قبولاً بدور جوني، ابن الكبير أوي، وشخصية حزلقوم التي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكذلك دور الطفل يوسف صلاح، وظهر بنفس تفاصيل شخصية والده حزلقوم.

ومسلسل الكبير أوي من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، سما إبراهيم، محمد أوتاكا.