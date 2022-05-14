انت الان تتابع خبر المخرج سامح عبد العزيز كشف الأسباب الحقيقية لاعتزال توفيق عبد الحميد اتفرج ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقاويل كثيرة تم تداولها تعليقا على إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل عقب مشاركته فى مسلسل "يويترن"، بطولة ريهام حجاج وإخراج سامح عبد العزيز، فسرها البعض بأن قرار الاعتزال جاء بسبب مواقف تعرض لها داخل كواليس العمل، رغم أنه ذكر أسباب قراره بأنه يرجع لحالته الصحية.

"ألتمس له العذر، لأن شغل التليفزيون تطور والدنيا تغيرت، هذا بجانب شعوره بعدم الراحة بسبب طول ساعات التصوير، بالإضافة إلى تكنيك التصوير الذى تغيّر، وكانت حالته الصحية لا تساعده كثيرا، وكنا نكثف التصوير للانتهاء من العمل، إذ ينتهى الممثل من التصوير فى الثامنة مساء ويحضر فى التاسعة صباح اليوم التالى"، مؤكدا أن لوكيشن المسلسل كان مليئًا بالحب.من جانبها قالت ريهام حجاج لـ"اليوم السابع":

"الأستاذ توفيق عبد الحميد كان يشعر بالتعب خلال التصوير، وما زالت حالته الصحية ليست فى أحسن حال، حرصنا على وجوده فى المسلسل وهو كان حابب حالة الحب فى الكواليس".