انت الان تتابع خبر أبو خدود مربربة.. هذا الطفل الرضيع أصبح نجماً محبوباً ومن أشهر الفنانين في الوسط الفني المصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف نجم مصري شهير عن صورة نادرة له من طفولته بدا فيها بخدود مربربة وحازت على إعجاب الجمهور.

ويشارك هنيدي بفيلم "الجواهرجي" الذي لم تقرر جهته المنتجة موعد طرحه بالسينمات حتى الآن، والفيلم من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول وتارا عماد.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي، فيلم "الإنس والنمس" وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، شريف دسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ.