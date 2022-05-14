انت الان تتابع خبر ماسة الجمال المشهورة بطفلة باب الحارة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها لن تتوقع كيف اصبحت بعد مرور السنين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مجددًا، أبهرت الفنانة السورية الصاعدة، ماسة الجمال، متابعيها وجمهورها بالتغير الكبير في ملامحها بعدما أصبحت شابة، في حين أنه ما زالت الصورة الذهنية الحاضرة لها شخصية "هدية" الطفلة في المسلسل السوري الملحمي "باب الحارة".

ماسة الجمال في أحدث ظهور إعلامي: وخلال اللقاء التلفزيوني، أكدت ماسة الجمال أنها وهي صغيرة، لم تخف من الظهور أمام الكاميرا، كونها طفلة، وأن كل ماكانت تعرفه هو أنها ستذهب للعب مع زميلها “أدهم الملا”، مؤكدةً أن والدتها كانت ترافقها في كل مكان، واصفةً إياها بالصديقة الصدوقة.

حيث تحدثت ماسة الجمال، عن الشخصية التي عُرفت بها وهي الطفلة “هدية” حفيدة “أبو عصام” في مسلسل “باب الحارة” بأجزائه السبعة الأولى. ثم تحدثت عن مشاركتها فيما بعد بمسلسللات مثل “قاع المدينة"، و"بنات العيلة"، و"الولادة من الخاصرة”.وقالت الفنانة ماسة الجمال إن المشاهدين يتذكرون صورتها كطفلة قبل 15 عامًا، لذلك تفاجئوا بالشابة التي أطلت عليهم مؤخرًا وتساءلوا: متي كبرت، وأضافت ماسة الجمال أنها بدأت كطفلة في الجزء الأول من باب الحارة وبدأت تكبر شيئًا فشيئًا إلى أن وصلت للجزء السابع من مسلسل باب الحارة.

وتابعت مساة الجمال أنها واصلت العمل في عدد من الأعمال الدرامية، ومنها مسلسل “ليالي الصالحية” دور سميرة، والسلسلة السفلية للمدينة باسم سعاد، ومسلسل ولادة خاص من مسلسل شقيقة ريم، وفي مسلسل رجال عز أخذت دور زينب، وسلسلة أضواء كاشفة الجزء الثامن، ومسلسل عائلي للبنات، وسلسلة الولادة من الخاصرة، ومسلسل شامي باد.لكنها بعد ذلك توقفت عن العمل حيث كانت ما زالت طفلة، لتعود مجددًا بعدما كبرت، ومن هنا جاءت مفاجأة الجمهور، على حد قولها.

الجمهور متفاجئ بالشابة ماسة الجمال: وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداول مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة السورية الشابة ماسة الجمال صاحبة شخصية الطفلة هدية في المسلسل الشهير باب الحارة. كما أعادت الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير نشر مقطع الفيديو الجديد لماسة الجمال، ولاحقه الكثير من التعليقات المتفاجئة بالتغير الكبير في شكل ماسة الجمال وكيف كبرت وأصبحت شابة يافعة شديدة الجمال.

وشاركت إحدى الصفحات المختصة بأخبار مشاهير سوريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للفنانة الشابة ماسة الجمال التي اشتهرت بدور"هدية"، حفيدة أبو عصام التي جسد دوره النجم السوري عباس النوري، مع صورة حديثة لها، لتعقد مقارنة بين الصورتين، وتحظى بتفاعل واسع في التعليقات المرافقة.

ماسة الجمال طفلة مسلسل باب الحارة: لعبت ماسة الجمال دور الطفلة هدية ابنة بوران وحفيدة الفنان عباس النوري وأم صباح، الذي جسدتها الفنانة صباح الجزائري، وواصلت ماسة الجمال المشاركة في سلسلة باب الحارة حتى الجزء السابع منها.

مسلسل باب الحارة لم يحقق لماسة الجمال فقط الشهرة والانتشار وإنما لكل من شاركوا فيه وعلى الرغم من أجزاءه الكثيرة إلا أن الأجزاء الأخيرة شهدت الكثير من الانسحابات والتي كان من بينها غياب الطفلة الصغيرة حفيدة أبو عصام. والمسلسل هو دراما اجتماعية سورية وتدور أحداثه في عشرينيات القرن العشرين.

وبدأ الجزء الأول منه في عام 2005 إلى أن وصل للجزء العاشر، وصورت الأجزاء الخمسة في القرية الشامية في ريف دمشق، أما عن الأجزاء السادس والسابع والثامن والتاسع فتم تصويرها في حارة مشابهة تماما للحارة الأصلية تم بناؤها في منطقة يعفور بريف دمشق.

النجمة الصاعدة ماسة الجمال: ماسة الجمال هي ممثلة سورية شابة من مواليد 1998ـ بدأت مهنة التمثيل منذ سن صغيرة جدًا، وكان أول أدوارها التلفزيونية في مسلسل ليالي الصالحية بدور شخصية سميرة في الطفولة، ثم شاركت في بعض المسلسلات من بينها: باب الحارة، و الولادة من الخاصرة، وبنات العيلة، لكنها اشتهرت في مسلسل باب الحارة خاصة بسبب حركاتها العفوية وشهرة المسلسل الكبيرة الذي استمر 7 أجزاء.

كان آخر ظهور لماسة الجمال في الجزء السابع الذي عرض على شاشة التليفزيون في عام 2015، لتختفي بعدها النجمة الشابة تماماً إلى أن عادت وهي في عمر الـ 16 عاماً بملامح متغيرة، ثم اختفت مرة أخرى لتظهر الأيام الحالية في عمرها الـ24 بملامح تبرز شبابها وأنوثتها.

تبلغ طفلة مسلسل باب الحارة الآن 24 عاماً، وبعد اختفائها عن الأضواء عادت "حفيدة أبو عصام" لتدهش الجمهور بتحول ملامحها، ليفاجأ الجمهور بشابة حسناء تختلف ملامحها تماماً عن الطفلة خفيفة الظل التي خطفت القلوب بعفويتها على الشاشة.