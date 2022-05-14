انت الان تتابع خبر سألوا شيرين عبد الوهاب ممكن في يوم حضرتك تلبسي الحجاب؟ فأجابت بكل جُرأة وبدون خجل لن تتوقع ماذا قالت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاجئت الفنانة والنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، جمهورها ومحبيها بعد ان بدت وكأنها تتهرب من ارتداء الحجاب، حيث جوابها أتى صادمًا للبعض، بعد أن تمّ سؤالها عن الأمر.

.ورداً على سؤال آخر عن كلمة أو موقف أثر فيها بشكل إيجابي، ردت شيرين: “كنت في وقت ضيق وكلمني وقتها محمد صلاح دعمني وفعلا أثرت فيا المكالمة بشكل إيجابي”.

وبشأن حملها ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بأسلوب صارم ونهائي على شائعات حملها، وذلك بمنشور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تصدرت حديث الجمهور خلال الفترة الماضية، بعد نجاح أغنيتها الجديدة “يا معافر” التي تعد دعاية لأحد البنوك. والأغنية من كلمات الشاعر أمير تيماء، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

فيما كان آخر ظهور للفنانة خلال حفلتها الغنائية في الكويت.