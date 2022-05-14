انت الان تتابع خبر كواليس.. محمد لطفي ينشر صورة لشخصيات فيلم عمهم اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفي، الخميس، صورة من كواليس فيلم «عمهم» جمعته بالفنان محمد أمام ومحمد سلام وباسم سمرة والمنتج أحمد السبكي، حيث ظهر جميع الفنانين المشاركين بالعمل بشخصيتهم المشاركين بها بالفيلم، والذي من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحي المقبل بجميع دور العرض السينمائي.

وكان الفنان محمد إمام، أشعل مؤخرًا، السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد «عمهم» تم تسريبه، حيث ظهر في الڤيديو مُرتديًا زي مريض يحضر لإجراء عملية جراحية وهو يهرول مُسرعًا في أحد الشوارع، وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

وحرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام، بحماس شديد، وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد من أحد المستشفيات رافضًا خضوعه لإجراء عملية جراحية.