انت الان تتابع خبر توقف قلب بطل مسلسل “طاش ما طاش” عـن العمل في العناية المركـزة بعـد اصابته بهـذا المرض الخطير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهـدت الاسابيع الماضية كـشـف نجـل الفنان خـالد سامي عن تطور مفاجئ وخطير حدث في حالة والده الصحية حيث توقف قلبه وأدخل لغرفة العناية المركزة.

وقال “تركي” نجل الفنان خالد سامي في تغريدة عبر حسابه في تويتر :” لاحول ولا قوة إلّا بالله ابوي بالعناية المركزة والوضع سيء وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير ابوي اعز ما املك”.

وبعدها بدقائق أعلن “تركي” عن توقف قلب والده مرة أخرى.

هذا وكشفت مصادر مقربة عن تدهورت الحالة الصحية للفنان السعودي "خالد سامي" خلال الساعات الماضية، وهذا ما أدى إلى إدخاله العناية المركزة بصورة مستعجلة.

ولد الفنان خالد حمد الدسيماني العنزي، في مدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، في 4 ديسمبر 1961، وكانت بدايته الفنية في أواخر السبعينات من القرن الماضي من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج اوراق ملونه وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا، كما عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية بطلاقة.

من أشهر أعماله مسلسل "طاش ما طاش" الذي شارك في مجموعة من أجزاءه، كما شارك في أكثر من 50 مسلسل تلفزيوني. كما قام الفنان خالد الدسيماني بتقديم برنامج واي فاي عام 2012، وايضاً واي فاي2، في عام 2013، وتعرض خلال ذلك لموجة نقد عنيفة إثر اتهامه بتقليد مواطنه الداعية محمد العريفي و استهزائه بالدين، لكن الدسيمانينفى أن تكون الشخصية المقلدة في برنامج واي فاي لمحمد العريفي، وإنما هي تقليد لعلماء الدين عامة الذين يسلكون مسلكاً متشدداً.