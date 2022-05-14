انت الان تتابع خبر رصيدها في البنك 8 مليون وطلبت أدهم نابلسي للزواج .. من هي إنجي خوري اليكم التفاصيل ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة السورية إنجي خوري، الخميس، موقع البحث «جوجل»، بعد طلبها الزواج من المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي، مؤكدة أنها ستتوب وترتدي الحجاب في حال موافقته على الزواج منها، وفي التقرير التالي ترصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن الفنانة إنجي خوري

9. وصفت طفولتها بأنها كانت «جهنم» بسبب والدها، الذي لم يتوقف عن ضربها.

8. تعرضت للتحرش في سن الـ 13 من عمرها.

7. بسبب تصرفات والدها، تواظب «إنجي» على التوجه إلى الطبيب النفسي منذ 2017.6. اتهمت الفنانة نانسي عجرم بسرقة لحن أغنيتها «يللا نولعها».

5. قدمت اعتذارها عن بعض مقاطع الفيديو التي قدمتها، وأرجعت هذا إلى عدم تعلمها، وعدم وجود أي شخص ينصحها لأنها تعيش وحيدة.

4. تصف «إنجي» نفسها «فنانة استعراضية جذابة»، وتعتبر ذاتها بأنها ضحية والدها وأمها.

3- ألقت الجهات الأمنية القبض عليها منذ سنوات، قبل أن يفرجوا عنها مع توقيعها على تعهد بالتوقف عن بث صور خارجة.

2. ادعت «إنجي» بأنها تعرضت للاختطاف على يدي الفنان آدم، والذي عذبها هو والفنانة قمر بسبب خلافاتهما معها، وفق روايتها.

1. رصيدها في البنك 8 مليون ليرة، جمعتها من بعض الرجال الذين ساعدوها، فهي لا تعمل.

كانت المطربة السورية إنجي خوري، أثارت الجدل بعد طلبها الزواج من المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي، مشيرة إلى أنها سترتدي الحجاب في حال موافقته على الزواج منها، حيث قالت «إنجي» في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا أدهم النابلسي يتزوجني أنا بتحجب وبلبس خمار، وبروح اصلي وبتوب، وما بدي التليفون حتى، بس يتزوجني، يؤبرني ما أجمله».

وأضافت المطربة السورية المثيرة للجدل: «إذا الشيخ اتزوج واحده لبسها مفتوح بيفوت على الجنة، ما بدك تفوت على الجنة؟»، إذ طالبت «خوري» الزواج من أدهم النابلسي قائلة: «أدهم.. تتزوجني؟».وفي ٢٠١٩ قررت السلطات الإماراتية ترحيل المغنية السورية إنجي خوري من إمارة دبي إلى سوريا، بعد توقيفها في مداهمة تمّت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

ووجهت اتهامات لخوري تصب في خانة «خدش الحياء» إلى جانب تهم أخرى مختلفة، حيث أُعيدت جوازات السفر والأشياء الخاصة بالأشخاص الذين كانوا معها في نفس الغرفة.

وسافرت خوري إلى الإمارات بعد أن تم ترحيلها من لبنان، بعد إثارتها جدلًا واسعًا هناك، أشعل مواقع التواصل عبر نشر مقاطع جريئة.

كما تورطت في مشكلات وصلت إلى المحاكم، بينها الخلاف مع الفنانة قمر اللبنانية، التي اتهمتها باختطافها وتهديدها بالقتل؛ ما دفع الفنانة اللبنانية إلى رفع 6 قضايا ضدها في المحاكم اللبنانية