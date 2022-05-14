انت الان تتابع خبر قصة خطيبة أبو هشيمة الحسناء التي أجبرته على تطليق ياسمين صبري.. والمفاجأة بجنسيتها وعمرها الحقيقي لن تتوقع من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن هوية الشابة الجديدة، التي ارتبط رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة بها بعد انفصاله عن ياسمين صبري.وقال إيلي باسيل، عبر حسابه الشخصي في "أنستقرام"، أن حبيبة "أبوهشيمة" الجديدة تُدعى مورينا تاراكو، وهي من كوسوفو وعمرها ٢٩ عامًا، وتقيم في العاصمة التركية إسطنبول.

ونوه "باسيل"، إلى أنه سبق وأن أعلن عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي "أبوهشيمة" وياسمين صبري: "بانت أخيرًا حقيقة وضع علاقتهما الهشّة التي لم تعمّر أكثر من سنتين".

وبعد إعلان الخبر من قبل الإعلامي اللبناني، بدأ الجمهور يتواجد على صفحتها ويعلق علي صورتها الأخيرة بأنها جميلة وأحلة من ياسمين صبري، فيما علق البعض بأنها أجبرت أبو هشيمة على تطليق ياسمين صبري.انفصال "أبوهشيمة" و"ياسمين"

وقبل أسبوع، أكدت النجمة ياسمين صبري انفصالها عن "أبوهشيمة" لوسائل إعلام محلية، وقالت حينها: "كل شيء قسمة ونصيب.. والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

وأكدت "ياسمين" أن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تم بالفعل، مضيفة أنها تكن له كل الاحترام.

وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبوهشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.